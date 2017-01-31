ЗМІ: скасування санкцій США щодо РФ може спровокувати ріст рубля
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Якщо США послабить санкції щодо Росії, то російський рубль зміцниться на 5-10%. Про це з посиланням на опитування економістів повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Як зазначає видання, президент Росії Володимир Путін може хотіти трішки довше почекати з обговоренням питання санкцій з президентом США Дональдом Трампом.
"Якщо США послабить свої обмеження, російська валюта може зміцнитися на 5-10%", за даними більшості економістів, опитаних Bloomberg.
При цьому видання повідомляє, що 41% респондентів прогнозують приріст в розмірі 1-5%.
Повідомляється, що в 2016 році рубль зміцнився до долара на 20%, а з початку цього року - на 2%.
Вказано, що у випадку послаблення санкційного тиску США рубль, "ймовірно, стане основним бенефіціаром" і може сягнути 55-57 рублів за долар, за даними Bank of America Corp. Саме щодо такого рівня міністр промисловості РФ Денис Мантуров попередив, що це може становити небезпеку для конкурентоспроможності російських виробників на зовнішніх ринках, пише видання.