СМИ: отмена санкций США в отношении РФ может спровоцировать рост рубля
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Если США ослабят санкции в отношении России, то российский рубль укрепится на 5-10%. Об этом со ссылкой на опрос экономистов сообщает Bloomberg, передает УНН.
Как отмечает издание, президент России Владимир Путин может хотеть немного дольше подождать с обсуждением вопроса санкций с президентом США Дональдом Трампом.
"Если США ослабят свои ограничения, российская валюта может укрепиться на 5-10%", по данным большинства экономистов, опрошенных Bloomberg.
При этом издание сообщает, что 41% респондентов прогнозируют прирост в размере 1-5%.
Сообщается, что в 2016 году рубль укрепился к доллару на 20%, а с начала этого года - на 2%.
Указано, что в случае ослабления санкционного давления США рубль "вероятно, станет основным бенефициаром" и может достичь 55-57 рублей за доллар, по данным Bank of America Corp. Именно до такого уровня министр промышленности Денис Мантуров предупредил, что это может представлять опасность для конкурентоспособности российских производителей на внешних рынках, пишет издание.