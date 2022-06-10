ЗМІ: "Газпром" і ще десятки російських компаній можуть переїхати з ЄС до Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. В останні тижні росія і Туреччина обговорювали процес переміщення російських підсанкційних компаній з Європи в турецьку юрисдикцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Habertürk.
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Протягом останніх 48 днів росія і Туреччина, за даними журналіста видання Четінера Четіна, активно обговорювали релокацію російських компаній, що потрапили під санкції ЄС, із Європи до Стамбула.
“За отриманою мною інформацією, 43 російські компанії та олігархи, включно з „Газпромом“, перенесуть свої штаб-квартири з Європи до Стамбула. Цей процес, як очікується, почнеться в липні”, — сказав Четін.
Він наголосив, що перед візитом глави російського МЗС сєргєя лаврова в Туреччину туди прибула російська делегація, яка обговорила попередні умови перенесення офісів російських компаній із Європи.
Нагадаємо
Деякі авіакомпанії з росії розглядають можливість перенести бізнес до Туреччини. Основна мета — обійти санкції, які не дозволяють їм обслуговувати літаки.