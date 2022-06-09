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Через санкції російські авіакомпанії можуть перенести бізнес до Туреччини - Bloomberg

Через санкції російські авіакомпанії можуть перенести бізнес до Туреччини - Bloomberg

Київ • УНН

 • 108699 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Деякі авіакомпанії з росії розглядають можливість перенести бізнес до Туреччини. Основна мета — обійти санкції, які не дозволяють їм обслуговувати літаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Як зазначає видання, можливість релокації до Туреччини розглядають Pegas Touristik, якій належить Nordwind Airlines, та Anex Tourism Group (перевізник Azur Air). Представники авіакомпаній, як повідомляється, ведуть переговори про лізинг літаків.

Авіакомпанії Azur Air і Nordwind в основному займаються перельотами на туристичних напрямках. Незважаючи на те, що вони базуються в рф, ними керують турецькі бізнесмени.

За словами одного з джерел, Anex Tour може розмістити свій підрозділ в Анталії. Група веде переговори з Dubai Aerospace Enterprise і Aviation Capital Group, а також AerCap Holdings і Boeing Capital Corp.

Нагадаємо

Як повідомлялося раніше, уже найближчим часом через санкції авіакомпанія “Аерофлот” матиме проблеми з нестачею запчастин для своїх літаків Boeing і Airbus.

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