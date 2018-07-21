ЗМІ: американського репера Offset затримали за незаконне носіння зброї

За його даними, дорожня поліція зупинила автомобіль, в якому знаходився виконавець, через тоноване скло. При огляді транспортного засобу представники влади виявили одну одиницю вогнепальної зброї, що є незаконним для артиста в зв’язку з тим, що раніше він був засуджений. Реперу вже пред’явлені звинувачення за чотирма пунктами, що включає також зберігання марихуани.

26-річний Кьярі Кендрелл Сефас, відомий під псевдонімом Offset, є учасником гурту Migos.

Як повідомляв УНН, репер гурту Gorillaz Del The Funky Homosapien серйозно постраждав, впавши зі сцени під час концерту.