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ЗМІ: американського репера Offset затримали за незаконне носіння зброї

Київ • УНН

 • 42276 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Американський репер Offset затриманий в штаті Джорджія в п’ятницю за незаконне носіння зброї. Про це повідомив портал TMZ, інформує УНН.

За його даними, дорожня поліція зупинила автомобіль, в якому знаходився виконавець, через тоноване скло. При огляді транспортного засобу представники влади виявили одну одиницю вогнепальної зброї, що є незаконним для артиста в зв’язку з тим, що раніше він був засуджений. Реперу вже пред’явлені звинувачення за чотирма пунктами, що включає також зберігання марихуани.

26-річний Кьярі Кендрелл Сефас, відомий під псевдонімом Offset, є учасником гурту Migos.

Як повідомляв УНН, репер гурту Gorillaz Del The Funky Homosapien серйозно постраждав, впавши зі сцени під час концерту.

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