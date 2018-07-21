СМИ: американского рэпера Offset задержали за незаконное ношение оружия

По его данным, дорожная полиция остановила автомобиль, в котором находился исполнитель, из-за тонированных стекол. При осмотре транспортного средства представители власти обнаружили одну единицу огнестрельного оружия, что является незаконным для артиста в связи с тем, что ранее он был осужден. Рэперу уже предъявлены обвинения по четырем пунктам, включающим также хранение марихуаны.

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