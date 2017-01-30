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Злочинну групу одеситів судитимуть за серію грабежів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Злочинну групу, що орудувала на території Одеси та області, судитимуть. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Прокуратура області направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи, що орудувала на території Одеси та регіону.

Уставлено, що у змові ці ділки протягом червня-вересня 2016 року скоювали крадіжки та грабежі. Своїх потенційних жертв відшукували вночі поблизу нічних клубів та цілодобових кафе на території гідропарку “Лузанівка”, Приморського району Одеси, та Лиманського району Одещини.

Від злочинних дій постраждали 5 осіб. Сума збитків, а це викрадені та відібрані мобільні телефони, золоті ланцюжки, кошти, становить майже 90 тис. грн. Майно потерпілих ділки здавали до ломбардів.

Крім того 28-річний організатор злочинної групи незаконно придбав та зберігав у себе в авто боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї.

Наразі обвинувальний акт за ч.5 ст.186, ч.5 ст.185, ч.1 ст.263 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

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