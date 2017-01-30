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Преступную группу в Одесской области будут судить за серию грабежей

Преступную группу в Одесской области будут судить за серию грабежей

Киев • УНН

 • 7993 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Преступную группу, которая орудовала на территории Одессы и области, будут судить. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы, которая орудовала на территории Одессы и региона.

Установлено, что эти дельцы в сговоре в течение июня-сентября 2016 года совершали кражи и грабежи. Своих потенциальных жертв отыскивали ночью вблизи ночных клубов и круглосуточных кафе на территории гидропарка "Лузановка", Приморского района Одессы, и Лиманского района Одесской области.

От преступных действий пострадали 5 человек. Сумма убытков, а это похищенные и отобранные мобильные телефоны, золотые цепочки, денежные средства, составляет почти 90 тыс. грн. Имущество пострадавших дельцы сдавали в ломбарды.

Кроме того 28-летний организатор преступной группы незаконно приобрел и хранил у себя в авто боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию.

Обвинительный акт по ч.5 ст.186, ч.5 ст.185, ч.1 ст.263 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.

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