Преступную группу в Одесской области будут судить за серию грабежей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Преступную группу, которая орудовала на территории Одессы и области, будут судить. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы, которая орудовала на территории Одессы и региона.
Установлено, что эти дельцы в сговоре в течение июня-сентября 2016 года совершали кражи и грабежи. Своих потенциальных жертв отыскивали ночью вблизи ночных клубов и круглосуточных кафе на территории гидропарка "Лузановка", Приморского района Одессы, и Лиманского района Одесской области.
От преступных действий пострадали 5 человек. Сумма убытков, а это похищенные и отобранные мобильные телефоны, золотые цепочки, денежные средства, составляет почти 90 тыс. грн. Имущество пострадавших дельцы сдавали в ломбарды.
Кроме того 28-летний организатор преступной группы незаконно приобрел и хранил у себя в авто боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию.
Обвинительный акт по ч.5 ст.186, ч.5 ст.185, ч.1 ст.263 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.