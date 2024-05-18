Зло геноциду оновило форму і пішло проти України, почавши з Криму - Зеленський

Десять років тому зло геноциду оновило свою форму та змінило ідеологічне сприйняття, але не змінило своєї сутності та мішеней. Про це написав президент Володимир Зеленський в Telegram до Дня вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, пише УНН.



Вісімдесят років тому був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей: радянська влада депортувала кримськотатарський народ. І дітей, і дорослих - усіх. За кілька днів. Безжально. На чужу землю. Під акомпанемент брехні. Досі невідоме точне число загиблих - щонайменше свою третину кримськотатарський народ втратив від цієї депортації. І повернутись додому люди змогли лише через десятки років. Але злочинець не був покараний. Режим не був засуджений,

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За його словами, зневага до людського життя і державне насильство, які панували в минулому столітті, відродились і в наш час.Глава держави відзначив, що десять років тому "старе зло - зло геноциду - оновило форму, змінило ідеологічне прикриття, але не змінило своєї сутності та мішеней і так само пішло проти України, почавши з Криму".

Наш спільний історичний обовʼязок – відповісти на удари росії стійкістю наших людей, перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини цієї війни, починаючи від 2014 року. Захищаючи зараз Україну, наших людей і правду про те, що відбувалось на нашій землі, ми вшановуємо памʼять усіх, чиє життя було знищене, та утверджуємо силу людяності – силу для наших наступних поколінь,