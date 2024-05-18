Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу: скільки корінних жителів Криму загинули внаслідок злочинної депортації
Київ • УНН
18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримських татар через примусову депортацію 1944 року, коли було депортовано до 425 000 осіб і до 42% з них загинули.
Сьогодні, 18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв насильницької депортації кримських татар у 1944 році, яка Верховною Радою України визнана геноцидом, пише УНН.
Масова депортація корінного населення Криму з півострова товарними вагонами відбулося протягом 18-21 травня 1944 року за особистим наказом Сталіна. Прибуття ешелонів до віддалених кутків тодішнього срср завершилося 4 червня.
Кримських татар звинувачували у, нібито, масовій співпраці з нацистською Німеччиною.
На даний момент не має абсолютно точних даних, скільки кримських татар було насильницькі вивезено з півострова, і скільки з них загинули під час, або у перші роки після депортації.
За різними оцінками було вивезено від 190 до 425 тисяч кримських татар. З них у дорозі, або у перші роки після насильницького перевезення померли від 27% до 42%.
Кримські татари не хотіли миритися з насильницьким переселенням, і влаштовували зухвалі втечі. Одна з наймасовіших сталася у 1948 році. Тоді понад вісім тисяч кримських татар без дозволу залишили свої спецпоселення. Однак, практично усі утікачі були затримані та покарані.
З 1994 року 18 травня відзначалось як День скорботи і пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. Після окупацією росією Криму у 2014 році ця дата також стала і Днем боротьби за права кримськотатарського народу.
У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом та встановила День скорботи та пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.
До роковин трагедії масової депортації: в МЗС України підняли прапор кримськотатарського народу 17.05.24, 13:53 • 17371 перегляд