Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: сколько коренных жителей Крыма погибли в результате преступной депортации

Сегодня, 18 мая в Украине чтят память жертв насильственной депортации крымских татар в 1944 году, которая Верховной Радой Украины признана геноцидом, пишет УНН.

Массовая депортация коренного населения Крыма с полуострова товарными вагонами состоялось в течение 18-21 мая 1944 года по личному приказу Сталина. Прибытие эшелонов в отдаленные уголки тогдашнего СССР завершилось 4 июня.

Крымских татар обвиняли в, якобы, массовом сотрудничестве с нацистской Германией.

На данный момент нет абсолютно точных данных, сколько крымских татар было насильственно вывезено с полуострова, и сколько из них погибли во время, или в первые годы после депортации.

По разным оценкам было вывезено от 190 до 425 тысяч крымских татар. Из них в дороге, или в первые годы после насильственной перевозки умерли от 27% до 42%.

Крымские татары не хотели мириться с насильственным переселением, и устраивали дерзкие побеги. Один из самых массовых произошел в 1948 году. Тогда более восьми тысяч крымских татар без разрешения покинули свои спецпоселения. Однако, практически все беглецы были задержаны и наказаны.

С 1994 года 18 мая отмечалось как День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа. После оккупации Россией Крыма в 2014 году эта дата также стала и Днем борьбы за права крымскотатарского народа.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила День скорби и памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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