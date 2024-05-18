Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский

Десять лет назад зло геноцида обновило свою форму и изменило идеологическое восприятие, но не изменило своей сущности и мишеней. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Telegram ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, пишет УНН.



Восемьдесят лет назад было совершено одно из самых страшных преступлений против жизни людей: советская власть депортировала крымскотатарский народ. И детей, и взрослых - всех. За несколько дней. Безжалостно. На чужую землю. Под аккомпанемент лжи. До сих пор неизвестно точное число погибших - по меньшей мере свою треть крымскотатарский народ потерял от этой депортации. И вернуться домой люди смогли только через десятки лет. Но преступник не был наказан. Режим не был осужден, - говорится в сообщении.

Детали

По его словам, пренебрежение к человеческой жизни и государственное насилие, которые царили в прошлом веке, возродились и в наше время. Глава государства отметил, что десять лет назад "старое зло - зло геноцида - обновило форму, изменило идеологическое прикрытие, но не изменило своей сущности и мишеней и так же пошло против Украины, начав с Крыма".

Наш общий исторический долг - ответить на удары России стойкостью наших людей, победой нашего государства над злом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления этой войны, начиная с 2014 года. Защищая сейчас Украину, наших людей и правду о том, что происходило на нашей земле, мы чтим память всех, чья жизнь была уничтожена, и утверждаем силу человечности - силу для наших последующих поколений, - добавил Зеленский.

Напомним

18 мая Украина чтит память жертв геноцида крымских татар из-за принудительной депортации 1944 года, когда было депортировано до 425 000 человек и до 42% из них погибли.