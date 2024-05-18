Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  55199 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  57851 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  122403 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  116845 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  115989 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  122752 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134159 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125242 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118546 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  205831 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  205831 просмотра
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  197860 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  258247 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  277613 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  478000 просмотра

Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский

Зеленский заявил, что зло геноцида возобновило свою форму и пошло против Украины, начиная с Крыма, напомнив о советской депортации крымских татар 80 лет назад, в результате которой погибло до 42% из них.

Война •   •  2415 просмотра
Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский

В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к 30 годам заключения Дэвида ДеПейпа, который проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и совершил нападение на ее мужа Пола.

Новости Мира •   •  3234 просмотра
В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году

россия не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Киев, как в 2022 году, но Украина и союзники должны сохранять бдительность в отношении потенциальных российских атак, предупреждает Зеленский.

Война •   •  5754 просмотра
Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году

Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго

Ночью и утром Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Экономика •   •  5596 просмотра
Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго

Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский

Наступление россии в Украине может состоять из нескольких волн, первая из которых будет направлена на Харьковскую область, где российские войска продвинулись вперед, но в конце концов были остановлены украинскими силами.

Война •   •  9794 просмотра
Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский

В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать

В Комитете нацбезопасности Украины надеются, что 3-7 тысяч осужденных согласятся воевать на фронте, чтобы укрепить военный потенциал.

Война •   •  9285 просмотра
В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать

150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

150 000 граждан уже обновили свои данные через приложение "Резерв+", запущенное Министерством обороны, и еще сотни тысяч запросов находятся в очереди.

Общество •   •  10910 просмотра
150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром

Парламент Хорватии утвердил новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром Андреем Пленковичем на третий срок.

Новости Мира •   •  10777 просмотра
Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром

В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Общество •   •  13413 просмотра
В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Во Львове пока только один Центр предоставления административных услуг на ул. Хвылевого, 14а готов принять военнообязанных для уточнения данных.

Общество •   •  55199 просмотра
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных