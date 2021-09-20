Зірки "Теда Лассо" і "Корони" удостоїлися премій Emmy

Фаворити премії

Комедійний серіал "Тед Лассо" і багатосерійна драма "Корона" про британську королівську родину удостоїлися найбільш пильної уваги кінокритиків.

Судейкіс названий кращим комедійним актором

Американський сценарист і продюсер Джейсон Судейкіс, що знявся в "Тед Лассо", був названий кращим комедійним актором.

Статуеток також удостоїлися британка Ханна Уеддінгем і Бретт Голдстін за ролі другого плану - власниці футбольного клубу і старіючого зоряного гравця.

"Це - шоу про сім'ю, про наставників і вчителів, про товаришів по команді. І я б не був тут, якби в моєму житті були відсутні ці три речі", - сказав Судейкіс, приймаючи нагороду.

Статуетка Emmy дісталася Джилліан Андерсон

Серіал "Корона" приніс перемогу акторам другого плану Джилліан Андерсон (за роль колишнього прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер) і Тобайас Мензіс (за роль принца Філіпа). Крім того, були відзначені сценарій і режисура драми. Для Андерсон це вже друга Emmy в колекції. Попередньої вона удостоїлася 24 роки тому за яскраву роботу в "Секретних матеріалах".

Премія Emmy, що представляє собою статуетку крилатої жінки з моделлю атома в руках. Назва премії походить від слова immy - так називалася передає вакуумна трубка в перших телевізійних камерах.

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