Зі столичного парку вкрали казкових "стражів"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У парку "Перемога", що в Дніпровському районі столиці, невідомі вкрали декілька елементів композиції "Аліса в країні див" на клумбі. Про це УНН повідомляє з посиланням на КП по УЗН Дніпровського району в Facebook.
“Сьогодні невідомими було викрадено дві конструкції карт з виставки квітів “Аліса в країні див” у парку “Перемога”.
Велике прохання, можливо, хто бачив чи має інформацію щодо їх знаходження, наразі просимо повідомити під постом чи зателефонувати", - зазначили комунальники.
Нагадаємо, у вересні муніципальна охорона виявила у столичному парку "Перемога" роздягненого чоловіка.