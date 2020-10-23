Зі столичного парку вкрали казкових "стражів"

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У парку "Перемога", що в Дніпровському районі столиці, невідомі вкрали декілька елементів композиції "Аліса в країні див" на клумбі. Про це УНН повідомляє з посиланням на КП по УЗН Дніпровського району в Facebook.