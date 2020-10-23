Из столичного парка украли сказочных "стражей"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В парке "Победа", что в Днепровском районе столицы, неизвестные украли несколько элементов композиции "Алиса в стране чудес" на клумбе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КП по СЗН Днепровского района в Facebook.
"Сегодня неизвестными были похищены две конструкции карт с выставки цветов "Алиса в стране чудес" в парке "Победа".
Большая просьба, возможно, кто видел или располагает информацией относительно их нахождения, просим сообщить под постом или позвонить", - отметили коммунальщики.
Напомним, в сентябре муниципальная охрана обнаружила в столичном парке "Победа" раздетого мужчину.