Из столичного парка украли сказочных "стражей"

"Сегодня неизвестными были похищены две конструкции карт с выставки цветов "Алиса в стране чудес" в парке "Победа".

Большая просьба, возможно, кто видел или располагает информацией относительно их нахождения, просим сообщить под постом или позвонить", - отметили коммунальщики.

Напомним, в сентябре муниципальная охрана обнаружила в столичном парке "Победа" раздетого мужчину.