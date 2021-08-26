Жорстокий футбол: тренер "Монако" розповів про домінування у матчі з "Шахтарем"

Цитата

На думку хорвата, його підопічні домінували 190 хвилин із 210-ти (за два матчі).

“Стосовно правила виїзного гола можу сказати, що рішення вже ухвалено і немає сенсу щось коментувати. Що стосується якості гри, то із загальних 210 хвилин ми домінували 190 хвилин, погодьтеся. Проте нам не вдалися 30 хвилин першого тайму. Футбол жорстокий, так буває, але я пишаюся своїми гравцями, вони змусили „Шахтар“ зіграти у невластивий для них футбол. Суперник використовував довгі передачі, було мало короткого паса. Я вдоволений тією грою, що ми продемонстрували”, — підкреслив Ковач.

Деталі

За підсумками матч у відповідь у “Шахтаря” лише один удар в створ воріт і два голи.

Довідка

“Шахтар” повністю повторив свій попередній і до сьогоднішнього дня єдиний досвід проходження відбору до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА: в сезоні-2015/16 він грав з віденським “Рапідом” і спершу точно так же виграв в гостях з рахунком 1:0, а матч звів внічию — 2:2.