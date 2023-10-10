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ЖКГ готові до опалювального сезону — Кубраков

ЖКГ готові до опалювального сезону — Кубраков

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Понад 99% обʼєктів ЖКГ готові до нового опалювального сезону 2023/24 року. Про завершення підготовки до холодів українських житлово-комунальних господарств повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає УНН.

Цитата

“Ми завершили підготовку до опалювального сезону 2023/24. Станом на 1 жовтня понад 99% обʼєктів ЖКГ готові. Міст та громад на підконтрольних територіях, куди неможливо буде подати тепло, немає. У найближчі тижні тепло зʼявиться в усіх українських будинках, але відповідно до погодних умов у деяких громадах вже починають підключати до опалення соціальні обʼєкти”, — повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Деталі

Рішення про завершення підготовчих робіт до осінньо-зимового періоду оголосили на черговому засіданні штабу, на якому про готовність своїх регіонів прозвітували очільники обласних військових адміністрацій, а також представники Міністерств, народні депутати і представники галузі.

Згідно з інформацією міністра Кубракова за час підготовки були створені необхідні резерви обладнання та матеріалів. А також профінансовані громади, які подавали запити на відновлення критичної інфраструктури.

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Серед підготовчих заходів, зокрема, провели спеціальні навчання на випадок чергових атак росіян по українській критичній інфраструктурі. Працівники теплопостачальних підприємств, оператори газорозподільних систем, та працівники ДСНС відпрацювали можливості оперативного підключення обладнання в умовах пошкодження об’єктів тепло- та водопостачання.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що в Україні достатньо накопичених запасів енергоносіїв та об’єктів генерації для проходження опалювального сезону 2023/2024.

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