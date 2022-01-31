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Живуть упроголодь і мають проблеми зі шлунком: омбудсмен заявила про критичну ситуацію у колонії на окупованому Донбасі

Живуть упроголодь і мають проблеми зі шлунком: омбудсмен заявила про критичну ситуацію у колонії на окупованому Донбасі

Київ • УНН

 • 14378 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Вкрай критична ситуація склалася у Макіївській виправній колонії № 32 на тимчасово окупованій території Донецької області, де незаконного утримуються українські громадяни, серед яких 28 цивільних заручників. Таку інформацію отримала від родичів ув'язнених. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.

За даними омбудсмена, які вона оприлюднила в Telegram, адміністрація виправної колонії вимикає електроенергію, подаючи її лише дві години на добу. Через це ув’язнені, які змушені готувати собі їжу самотужки за допомогою кип’ятильника, живуть упроголодь.

Цитата

"Більшість ув’язнених мають проблеми зі шлунком: їм рекомендоване лише дієтичне, погодинне харчування, яке в умовах відсутності електроенергії неможливо забезпечити. Дехто з них пересувається на ходунках, що через відсутність світла може призвести до травмування. Рідним забороняється передавати їм свічки та ліхтарики.

Медична допомога громадянам України також не надається. Вони тримаються лише на ліках, які вдається час від часу передати батьками та співробітниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Крім того, ув’язнені не можуть вільно пересуватися, спілкуватися з рідними за допомогою телефонного зв’язку, слухати радіо та дивитися телевізор", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За словами Денісової, такі дії з боку адміністрації Макіївської виправної колонії №32 розцінюю як катування або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження та є прямим порушенням статті 3 Конвенції та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН.

"Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись в ситуацію з метою перевірки умов тримання, надання медичної допомоги та звільнення українських заручників", - резюмувала омбудсмен.

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