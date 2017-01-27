Жителя Миколаївщини заарештували за зберігання арсеналу зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На Миколаївщині заарештували чоловіка, у якого вилучено цілий арсенал зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Так, 24 січня 2017 року, правоохоронці провели обшук домоволодіння одного з жителів Єланецького району, під час якого викрито цілий арсенал зброї.
Зокрема, вилучено підствольний гранатомет, автомат калібру 5.45 мм, пістолет “МР654 Cal. 4.5 мм”, револьвер, 5 тротилових шашок, понад 300 набоїв різного калібру, частини ударно-спускового механізму та стволів зброї, глушник до автомату, оптичний пристрій, три магазини до автомату, запали до тротилових шашок в кількості 4 штук з вогнепровідним шнуром.
Окрім того, вилучено велику кількість наркотичних засобів — 22 упаковки від насіння коноплі, 9 ємкостей з насінням сіро-зеленого кольору, 160,4 гр канабісу, 9 банок з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, 8 полімерних пляшок різного об’єму з насінням сіро-зеленого кольору, 5 металевих сит з нашаруванням речовини рослинного походження зеленого кольору.
Наразі власнику вилученого майна попередньо повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309 та ч.1 ст.263 КК України та обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою.
У рамках розслідування перевіряються версії щодо можливого збуту підозрюваним наркотичних речовин та зброї, а також з’ясовується його причетність до диверсійної діяльності.
Досудове розслідування триває.