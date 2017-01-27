Жителя Николаевской области арестовали за хранение арсенала оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Николаевской области арестовали мужчину, у которого изъят целый арсенал оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Так, 24 января 2017 года, правоохранители провели обыск домовладения одного из жителей Еланецкого района, во время которого разоблачен целый арсенал оружия.
В частности, изъято подствольный гранатомет, автомат калибра 5.45 мм, пистолет "МР654 Cal. 4.5 мм ", револьвер, 5 тротиловых шашек, более 300 патронов различного калибра, части ударно-спускового механизма и стволов оружия, глушитель к автомату, оптическое устройство, три магазина к автомату, запалы до тротиловых шашек в количестве 4 штук с огнепроводным шнуром.
Кроме того, изъято большое количество наркотических средств - 22 упаковки от семян конопли, 9 емкостей с семенами серо-зеленого цвета, 160,4 грамма каннабиса, 9 банок с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, 8 полимерных бутылок разного объема с семенами серо-зеленого цвета, 5 металлических сит с наслоением вещества растительного происхождения зеленого цвета.
Сейчас владельцу изъятого имущества предварительно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.309 и ч.1 ст.263 УК Украины и избрана мера пресечения виде содержания под стражей.
В рамках расследования проверяются версии о возможном сбыте подозреваемым наркотических веществ и оружия, а также выясняется его причастность к диверсионной деятельности.
Досудебное расследование продолжается.