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Жителі трьох черкаських сіл страждають від диких свиней

Жителі трьох черкаських сіл страждають від диких свиней

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Черкащині жителі трьох сел страждають від нашестя диких свиней, передає УНН із посиланням на місцеву групу в Facebook.

“Вепри бігають селом та знищують городину. У селі Поташ від диких свиней потерпають постійно. Жителі сіл навіть просили мисливців походити лісом, постріляли в повітря”, — написали в Facebook.

Колишній сільський голова Поташі Сергій Тарамбула розповідає, що свині йдуть із приватного мисливського господарства ТОВ “Потаське”.

“Спочатку їх тримали у вольєрі, але вепри розплодилися так, що їх випустили на волю. Сезон полювання на них відкривають лише 9 грудня. До того часу вони знищать людям усю городину. Думаю, їх можна стріляти просто зараз, адже їхня щільність у 3-4 рази перевищує максимально допустиму на гектар лісових угідь. На проблему мають звернути увагу керівники громад”, — зазначає він.

Жителі селищ розповідають, що минулі роки вепри вільно розгулювали центром села Поташі, доходили до сільської ради й могли забігти навіть у двір до людей. Зараз вони загрожують вже двом громадам.

Доповнення

На Херсонщині зафіксували спалах африканської суми свиней.

На АЧС хворіють лише дикі та свійські свині (всіх видів, порід та статево-вікових груп). АЧС характеризується високою смертністю, значними економічними збитками, запровадженням спеціального режиму для свиногосподарств, обов’язковістю дотримання ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней, витратами на проведення моніторингових та діагностичних досліджень, організацію профілактичних та ліквідаційних заходів.

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