Житель Києва сплатив майже мільярд гривень податків

КИЇВ. 15 серпня. УНН. До бюджету під час деклараційної кампанії 2019 року надійшло 3,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та майже 440 млн грн військового збору, при чому лише один житель Києва сплатив майже 1 мільярд гривень податкових зобов’язань. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.