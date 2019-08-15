Житель Києва сплатив майже мільярд гривень податків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. До бюджету під час деклараційної кампанії 2019 року надійшло 3,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та майже 440 млн грн військового збору, при чому лише один житель Києва сплатив майже 1 мільярд гривень податкових зобов’язань. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
"Наповнення бюджету на 3,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та майже 440 млн грн військового збору – таким є результат цьогорічної кампанії декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року", - вказали у ДФС.
Станом на початок серпня порівняно з минулим роком сума узгоджених до сплати податкових зобов’язань збільшилась, додали у службі. "З податку на доходи фізичних осіб – додатково понад 1 млрд грн, з військового збору приріст майже 200 млн грн", - повідомили у відомстві.
Найбільші суми ПДФО, як зазначається, сплачено декларантами міста Києва (2 млрд грн), Київської (120 млн грн), Харківської (106 млн грн) та Одеської (104 млн грн) областей. Аналогічно розподілились і податкові зобов’язання з військового збору: у місті Києві це майже 278 млн грн, Київщина – 16 млн грн, Харківщина та Одещина – по 14 млн грн.
"Безумовним рекордом надходжень до бюджету є сплата мешканцем міста Києва податкових зобов’язань у сумі майже 1 мільярд гривень", - зазначили у ДФС.
Нагадаємо, двоє українців задекларували понад мільярд доходів.