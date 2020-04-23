Жінці, яка хотіла продати власних дітей за 35 тис. доларів, збільшили термін засудження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Хмельниччині жінку засудили на 8 років позбавлення волі за те, що вона намагалася продати двох неповнолітніх дітей за 35 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.
"За принципової позиції прокуратури Хмельниччини жінку, яка за 35 тис. доларів США намагалась продати своїх малолітніх дітей, засуджено до 8 років позбавлення волі. За результатами розгляду апеляційної скарги прокуратури, Хмельницьким апеляційним судом скасовано вирок Хмельницького міськрайонного суду в частині призначення покарання у справі за фактом торгівлі людьми", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що жінка, переслідуючи корисливі мотиви, вирішила здійснити незаконну угоду відносно своїх дітей – 7-річного хлопчика та 5-річної дівчинки.
"Передачу малечі іншій сім’ї горе-матір "оцінювала" у 35 тис. доларів. Під час одержання частини цієї суми у розмірі 10 тис. доларів та 10 тис. грн у червні 2018 року зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (незаконна угода відносно малолітніх дітей) КК України. Вироком апеляційного суду засудженій призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше судом жінці, яка намагалася продати дітей за 35 тис. доларів, було призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.