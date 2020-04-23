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Женщине, которая хотела продать своих детей за 35 тыс. долларов, увеличили срок осуждения

Женщине, которая хотела продать своих детей за 35 тыс. долларов, увеличили срок осуждения

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Хмельницкой области женщину осудили на 8 лет лишения свободы за то, что она пыталась продать двух несовершеннолетних детей за 35 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

"При принципиальной позиции прокуратуры Хмельницкой области женщину, которая за 35 тыс. долларов США пыталась продать своих малолетних детей, приговорена к 8 годам лишения свободы. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры, Хмельницким апелляционным судом отменен приговор Хмельницкого горрайонного суда в части назначения наказания по делу факта торговли людьми", - говорится в сообщении.

Установлено, что женщина, преследуя корыстные мотивы, решила осуществить незаконную сделку относительно своих детей - 7-летнего мальчика и 5-летней девочки.

"Передачу малышей другой семье горе-мать "оценивала" в 35 тыс. долларов. При получении части этой суммы в размере 10 тыс. долларов и 10 тыс. грн в июне 2018 года злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (незаконное соглашение относительно малолетних детей) УК Украины. Приговором апелляционного суда осужденной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении

Напомним, ранее судом женщине, которая пыталась продать детей за 35 тыс. долларов, было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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