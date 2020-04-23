Женщине, которая хотела продать своих детей за 35 тыс. долларов, увеличили срок осуждения

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Хмельницкой области женщину осудили на 8 лет лишения свободы за то, что она пыталась продать двух несовершеннолетних детей за 35 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.