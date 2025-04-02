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"Жінки, допомагайте!": у Львові сталась сутичка з ТЦК. У терцентрі прокоментували

Київ • УНН

 • 16600 перегляди

У Львові затриманий за порушення обліку військовозобов'язаний втік під час сутички з цивільними. Його оголосять у розшук, а ТЦК проводить службове розслідування інциденту.

"Жінки, допомагайте!": у Львові сталась сутичка з ТЦК. У терцентрі прокоментували

У Львові сталась сутичка між працівниками ТЦК та цивільними під час затримання військовозобов'язаного чоловіка, який в результаті втік. Він буде оголошений у розшук. Про це повідомили у Львівському ОТЦК та СП, передає УНН.

Деталі

"Інформуємо, що вчора, в один з районних ТЦК та СП у місті Львові наряд поліції доставив порушника військового обліку. Громадянин був направлений на проходження військово-лікарської комісії та, згідно з її висновком, був визнаний придатним до військової служби. Після чого останній намагався здійснити втечу й був затриманий військовослужбовцями, що чергували при ВЛК. Внаслідок зав’язалася сутичка з цивільними громадянами", - інформує ТЦК.

У ТЦК заявляють, що будь-які спроби з боку військовослужбовців пояснити ситуацію щодо військовозобов’язаного виявилися марними.

"Це, своєю чергою, призвело до надмірних емоцій. У загальній штовханині військовозобов’язаному громадянину вдалося втекти. Він буде оголошений у розшук. Щодо даного епізоду керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначене службове розслідування. Зазначимо, що під час події один із військовослужбовців отримав травму руки від удару нанесеного правопорушником. Щодо цього факту – подано відповідну заяву до національної поліції про напад на військовослужбовця", - ідеться в повідомленні.

Також в ТЦК прокоментували дії громадянина, який, намагаючись "відбити" військовозобов’язаного, кричав: "Жінки, допомагайте! Допомагайте, жінки!".

"Чи відповідатимуть ті, хто перешкоджають військовослужбовцям виконувати їхні службові обов’язки, - питання риторичне. Щодо дій громадянина, який намагаючись "відбити" військовозобов’язаного, кричав: "Жінки, допомагайте! Допомагайте, жінки!", то під час війни, у якій армія критично потребує підсилення, таке перешкоджання заходам мобілізації не витримує жодної критики. Як для громадянина – ці дії можна трактувати, як ворожі щодо власної держави; як для чоловіка – така поведінка негідна й принизлива", - заявляють в ТЦК.

Фізичне насильство та позбавлення прав: Лубінець назвав кричущі випадки дій ТЦК 26.03.25, 17:26 • 26174 перегляди

Контекст

У мережі опублікували відео, на якому працівники ТЦК ведуть чоловіка, якого затримали, а він під час цього пручався. Паралельно інший чоловік намагався закликати працівників ТЦК відпустити його, а потім на відео чути чоловічий голос, який каже "ти його вдарив" - на тлі відповідних дій ще одного чоловіка у формі. У результаті декілька жінок почали "відбивати" затриманого хлопця, внаслідок чого зав’язалась сутичка із штовханиною. Чоловік втік.

Доповнення

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що проблема порушення прав громадян України під час мобілізації набуває критичних масштабів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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