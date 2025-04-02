"Женщины, помогайте!": во Львове произошла стычка с ТЦК. В терцентре прокомментировали

Во Львове произошла стычка между работниками ТЦК и гражданскими во время задержания военнообязанного мужчины, который в результате сбежал. Он будет объявлен в розыск. Об этом сообщили во Львовском ОТЦК и СП, передает УНН.

Детали

"Информируем, что вчера, в один из районных ТЦК и СП в городе Львове наряд полиции доставил нарушителя воинского учета. Гражданин был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии и, согласно ее заключению, был признан годным к военной службе. После чего последний пытался совершить побег и был задержан военнослужащими, дежурившими при ВВК. В результате завязалась стычка с гражданскими гражданами", - информирует ТЦК.

В ТЦК заявляют, что любые попытки со стороны военнослужащих объяснить ситуацию относительно военнообязанного оказались бесполезными.

"Это, в свою очередь, привело к чрезмерным эмоциям. В общей толкотне военнообязанному гражданину удалось сбежать. Он будет объявлен в розыск. По данному эпизоду руководством Львовского ОТЦК и СП назначено служебное расследование. Отметим, что во время происшествия один из военнослужащих получил травму руки от удара, нанесенного правонарушителем. По данному факту - подано соответствующее заявление в национальную полицию о нападении на военнослужащего", - говорится в сообщении.

Также в ТЦК прокомментировали действия гражданина, который, пытаясь "отбить" военнообязанного, кричал: "Женщины, помогайте! Помогайте, женщины!".

"Будут ли отвечать те, кто препятствуют военнослужащим выполнять их служебные обязанности, - вопрос риторический. Относительно действий гражданина, который, пытаясь "отбить" военнообязанного, кричал: "Женщины, помогайте! Помогайте, женщины!", то во время войны, в которой армия критически нуждается в усилении, такое препятствование мероприятиям мобилизации не выдерживает никакой критики. Как для гражданина - эти действия можно трактовать, как враждебные по отношению к собственному государству; как для мужчины - такое поведение недостойно и унизительно", - заявляют в ТЦК.

Физическое насилие и лишение прав: Лубинец назвал вопиющие случаи действий ТЦК

Контекст

В сети опубликовали видео, на котором работники ТЦК ведут мужчину, которого задержали, а он во время этого сопротивлялся. Параллельно другой мужчина пытался призвать работников ТЦК отпустить его, а потом на видео слышен мужской голос, который говорит "ты его ударил" - на фоне соответствующих действий еще одного мужчины в форме. В результате несколько женщин начали "отбивать" задержанного парня, в результате чего завязалась стычка с толкотней. Мужчина сбежал.

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что проблема нарушения прав граждан Украины во время мобилизации приобретает критические масштабы.