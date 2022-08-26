"Зерновий коридор": з портів України вийшло ще чотири судна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. З портів України вийшло ще чотири судна з українським зерном. Про це у Twitter повідомило Міноборони Туреччини, інформує УНН.
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"Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на ранок з українських портів вийшло ще чотири судна із зерном. П'ять суден, які пройшли перевірку, також вирушили до України", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
У межах "зернового коридору" з українських портів за 20 днів вийшло 27 суден, на борту яких загалом 670 тисяч тонн агропродукції.