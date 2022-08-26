"Зерновой коридор": из портов Украины вышли еще четыре судна
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Из портов Украины вышли еще четыре судна с украинским зерном. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Турции, информирует УНН.
Цитата
"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на утро из украинских портов вышли еще четыре судна с зерном. Пять судов, которые прошли проверку, также отправились в Украину", – говорится в сообщении.
Напомним
В рамках “зернового коридора” из украинских портов за 20 дней вышло 27 судов, на борту которых в общем 670 тысяч тонн агропродукции.