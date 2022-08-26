"Зерновой коридор": из портов Украины вышли еще четыре судна

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"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на утро из украинских портов вышли еще четыре судна с зерном. Пять судов, которые прошли проверку, также отправились в Украину", – говорится в сообщении.

Напомним

В рамках “зернового коридора” из украинских портов за 20 дней вышло 27 судов, на борту которых в общем 670 тысяч тонн агропродукции.