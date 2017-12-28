Землетрус магнітудою 5,5 стався в Тихому океані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Тихому океані неподалік від узбережжя американського острова Гуам стався землетрус магнітудою 5,5. Про це повідомляє Геологічна служба США, передає УНН.
Землетрус зафіксували о 23.58 середи за часом UTC.
Зазначено, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 140 кілометрів на північний захід від села Мерізі.
Також повідомляється, що середок землетрусу залягав на глибині 14,8 кілометра.
Наразі інформації про можливі жертви і руйнування немає.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,0 стався біля берегів Греції.
Як повідомляв УНН, у Мексиці за три місяці сталося майже 13 тисяч землетрусів.