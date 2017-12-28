Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Тихом океане недалеко от побережья американского острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает УНН.
Землетрясение зафиксировали в 23.58 среды по времени UTC.
Отмечено, что эпицентр подземных толчков располагался в 140 километрах к юго-западу от села Меризи.
Также сообщается, что середок землетрясения залегал на глубине 14,8 километра.
На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях нет.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции.
Как сообщал УНН, в Мексике за три месяца произошло почти 13000 землетрясений.