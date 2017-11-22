Землетрус магнітудою 5,0 стався на південному заході Туреччини

Епіцентр землетрусу розташовувався в 19 км на схід від міста Ула.

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Осередок знаходився на глибині 10 км. Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила.

Нагадаємо, кількість загиблих через потужний землетрус в Іраку та Ірані зросла до 530 осіб число постраждалих сягнуло кількості більше 7 тисяч.