Землетрус магнітудою 5,0 стався на південному заході Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Землетрус магнітудою 5,0 стався в південно-західній частині Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Епіцентр землетрусу розташовувався в 19 км на схід від міста Ула.
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Осередок знаходився на глибині 10 км. Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила.
Нагадаємо, кількість загиблих через потужний землетрус в Іраку та Ірані зросла до 530 осіб число постраждалих сягнуло кількості більше 7 тисяч.