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Землетрус магнітудою 5,0 стався на південному заході Туреччини

Київ • УНН

 • 11651 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Землетрус магнітудою 5,0 стався в південно-західній частині Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Епіцентр землетрусу розташовувався в 19 км на схід від міста Ула.

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Осередок знаходився на глибині 10 км. Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила.

Нагадаємо, кількість загиблих через потужний землетрус в Іраку та Ірані зросла до 530 осіб число постраждалих сягнуло кількості більше 7 тисяч.

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