Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Турции

Эпицентр землетрясения располагался в 19 км к востоку от города Ула.

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Очаг находился на глубине 10 км. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, количество погибших в результате мощного землетрясения в Ираке и Иране возросло до 530 человек число пострадавших достигло количестве более 7000.