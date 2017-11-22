Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в юго-западной части Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Эпицентр землетрясения располагался в 19 км к востоку от города Ула.
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Очаг находился на глубине 10 км. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, количество погибших в результате мощного землетрясения в Ираке и Иране возросло до 530 человек число пострадавших достигло количестве более 7000.