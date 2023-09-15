Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, повідомляє УНН.
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“Зустріч із Карімом Ханом, прокурором Міжнародного кримінального суду. Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини. Вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт Путіна. Будуть і всі інші справедливі результати, - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
13 вересня в Україні відбулося відкриття "польового" Офісу Міжнародного кримінального суду. Його робота дозволить посилити взаємодію між Україною та МКС.