Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду

Цитата

“Зустріч із Карімом Ханом, прокурором Міжнародного кримінального суду. Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини. Вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт Путіна. Будуть і всі інші справедливі результати, - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

13 вересня в Україні відбулося відкриття "польового" Офісу Міжнародного кримінального суду. Його робота дозволить посилити взаємодію між Україною та МКС.