Зеленський зібрав в ОП представників великого бізнесу через коронавірус: деталі

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками великого бізнесу. На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп. На нараді Глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.