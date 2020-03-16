Зеленський зібрав в ОП представників великого бізнесу через коронавірус: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками великого бізнесу. На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп. На нараді Глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів щодо протидії поширенню Україною COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Як повідомили в Офісі, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів.
Президент наголосив на важливій ролі, яку можуть і мають відігравати лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, що наразі стоять перед країною.
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“Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців”, — зазначив Зеленський.
Бізнесмени погодилися з пропозиціями Президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу. Україна, запевнили учасники зустрічі, є простором стратегічних інтересів для представників великого бізнесу, які планують тут жити й працювати, відзначили в Офісі.
Як стало відомо УНН, на зустріч в Офіс Президента запросили Сергія Тігіпка, Іоря Коломойського, Ріната Ахметова та Юрія Косюка.
Нагадаємо, в Україні перевіряють 10 підозр на коронавірус.