Зеленський зібрав Ставку: в центрі уваги - фронт, виробнитцво зброї та ситуація на Близькому Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де розглянули три ключові питання. Серед них і ситуація на Близькому Сході, передає УНН.
Цитата
"Провів засідання Ставки. Три ключові питання", - повідомив Зеленський у Telegram.
Деталі
За словами Президента, перше питання стосувалося фронту.
"Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед", - додав він.
Друге питання стосувалось українського виробництва зброї та техніки, постійного нарощування обсягів.
"Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі", - повідомив Зеленський.
Окреме доручення віцепрем’єр-міністру Федорову та міністру оборони Умєрову – максимальна цифровізація постачання для сил оборони. Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації, додав Президент.
"Третій пункт – ситуація на Близькому Сході. Комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації", - резюмував Глава держави.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський попросив вивчити можливість проведення візиту солідарності до Ізраїлю - ЗМІ