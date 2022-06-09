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Зеленський закликав позбавити росію членства в ФАО

Зеленський закликав позбавити росію членства в ФАО

Київ • УНН

 • 98670 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. росія, яка провокує світовий голод, не може продовжувати залишатись у Продовольчій та сільськогосподарській організації Об'єднаних Націй. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, коли звернувся до учасників церемонії відкриття міністерського засідання Організації економічного співробітництва та розвитку, пише УНН.

Цитата

«Треба якнайшвидше закінчити війну росії проти нашої держави, щоб можна було гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне Море. Бо саме український аграрний експорт виконує стабілізуючу роль на глобальному ринку, і росія має відповісти за те, що провокує проти Європи нову міграційну хвилю, використовуючи мешканців і Африки, і Азії, як заручників», - сказав Президент.

«Проти росії за це мають бути застосовані дострокові болісні санкції саме на глобальному рівні. Також, не може бути і мови про продовження ченства росії у ФАО, продовольчій і сільськогосподарській організації ООН. Що там росії робити, якщо вона працює на голод для як мінімум 400 млн, а як максимум – більше 1 млрд людей», - наголосив він.

Деталі

Глава держави закликав також якнайшвидше гарантувати довгострокову безпеку Україні, щоб за рахунок зеленої енергетичної трансформації, за рахунок зеленого водню можна було гарантувати довгострокову енергетичну безпеку Європи і замістити російське викопне паливо на нашому континенті.

Зеленський закликав якнайшвидше приступити до післявоєнного відновлення України, щоб гарантувати, що жодна з екологічних загроз, які вже створені росією в ході війни проти України, не ударить по нашим людям та сусіднім народам.

Українські Національні Новини

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