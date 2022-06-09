Зеленський закликав позбавити росію членства в ФАО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. росія, яка провокує світовий голод, не може продовжувати залишатись у Продовольчій та сільськогосподарській організації Об'єднаних Націй. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, коли звернувся до учасників церемонії відкриття міністерського засідання Організації економічного співробітництва та розвитку, пише УНН.
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«Треба якнайшвидше закінчити війну росії проти нашої держави, щоб можна було гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне Море. Бо саме український аграрний експорт виконує стабілізуючу роль на глобальному ринку, і росія має відповісти за те, що провокує проти Європи нову міграційну хвилю, використовуючи мешканців і Африки, і Азії, як заручників», - сказав Президент.
«Проти росії за це мають бути застосовані дострокові болісні санкції саме на глобальному рівні. Також, не може бути і мови про продовження ченства росії у ФАО, продовольчій і сільськогосподарській організації ООН. Що там росії робити, якщо вона працює на голод для як мінімум 400 млн, а як максимум – більше 1 млрд людей», - наголосив він.
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Глава держави закликав також якнайшвидше гарантувати довгострокову безпеку Україні, щоб за рахунок зеленої енергетичної трансформації, за рахунок зеленого водню можна було гарантувати довгострокову енергетичну безпеку Європи і замістити російське викопне паливо на нашому континенті.
Зеленський закликав якнайшвидше приступити до післявоєнного відновлення України, щоб гарантувати, що жодна з екологічних загроз, які вже створені росією в ході війни проти України, не ударить по нашим людям та сусіднім народам.