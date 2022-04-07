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Зеленський закликав керівників громад у тих областях, де немає загрози, робити все, щоб люди повертались

Київ • УНН

 • 146608 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все, що можливо, щоб люди повертались, працювали, а економічні процеси перезапускалися. Про це він сказав під час свого відеозвернення, передає УНН.

Зеленський закликав керівників громад у тих областях, де немає загрози, робити все, щоб люди повертались

Цитата 

"Завершився вже 42-й день російського вторгнення. Для воєнної історії це небагато. Але для життя конкретної людини – це відчутно. Саме зараз багато наших людей, які виїхали після початку вторгнення росії зі своїх міст, зі своїх громад, можуть задуматися: а що ж далі? А де далі? Зокрема й українці за кордоном. Зокрема й кияни та мешканці інших міст півночі та центру нашої держави, які виїхали у західні регіони. І я закликаю всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все, що можливо, щоб люди повертались, щоб люди працювали, щоб економічні процеси перезапускалися. Щоб нормальне життя відновлювалося – настільки, наскільки це дозволяє безпека", - сказав президент.

Деталі 

Він заявив, що це стосується всієї горизонталі місцевої влади – міських голів, депутатів міських і обласних рад.

"Шукайте рішення для кожного району, для кожної області! Разом з урядом, разом з нами, з Офісом Президента, разом з депутатами Верховної Ради. Економіка, що працює, – це так само важливо, як і наша хоробра, міцна армія", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що російські окупанти продовжують накопичувати бойову силу, щоб реалізувати свої хворі амбіції на Донбасі. Готуються до відновлення активних наступальних дій.

"Ми ж готуємося до подальшого скорочення російського воєнного потенціалу. Живої сили та техніки. Ми будемо боротись і не відступимо. Будемо шукати всі можливі варіанти, щоб захиститися, поки росія не почне всерйоз шукати мир. Це наша земля. Це наше майбутнє. І ми їх не віддамо. Не втомлююся щодня дякувати кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці – усім нашим Збройним Силам, розвідці, спеціальним службам, Нацполіції, всім-всім, хто дозволяє нам сподіватися і вірити в перемогу. Дозволяє розраховувати на мир. Щира вдячність! Щира повага!", - додав президент України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економіка – це також фронт: Зеленський закликав реанімувати бізнес.

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