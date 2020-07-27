Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську Луганської області. Відповідний указ №293/2020 розміщений на сайті Глави держави, передає УНН.
“На виконання Закону України „Про військово-цивільні адміністрації“ постановляю: Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області”, — йдеться в указі.
Також Зеленський відповідним указом доручив Командувачу об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України “Про військово- цивільні адміністрації” заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.
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