Арахамія уточнив, коли будуть розроблятися законопроекти щодо реінтеграції Донбасу

"Ми зараз рухаємося у рамках Мінського процесу. Він був перезавантажений, десь рік тому, і зараз він трошки коригується завдяки команді Президента, завдяки Міністерству реінтеграції і з точки зору законодавчих актів, ми дійсно зараз чекаємо, які будуть домовленості у Нормандському форматі, і потім будемо виносити це до зали. Нещодавно ми прийняли законопроект, який дозволяє всім дітям, які переміщені з тимчасово окупованих територій чи Криму, без іспитів бути зарахованими у дуже широкий перелік ВУЗів для того, щоб ми забирали цих дітей, щоб вони переїжджали в Україну і працювали в Україні", - зазначив Арахамія.

Окрім того, за його словами, військово-цивільним адміністраціям надано більше повноважень для вирішення великої кількості питань.

"По-друге, Станиця Луганська, міст, дуже багато питань, які ми дерегулювали для того, щоб вони могли отримувати всі документи швидше і без черг на місцях. Для того ми надали більше повноважень військово-цивільним адміністраціям. Що стосується великих змін, то ми чекаємо висновків по Нормандському процесу, потім будем про це розробляти інструментарій у вигляді законопроектів", - додав голова фракції.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляв, що Мінські угоди, підписані понад п’ять років тому, більше не відображають реалій на сході України і потребують модифікації.

Додамо, що Резніков висловлював переконання, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися в серпні.