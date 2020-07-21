Арахамия уточнил, когда будут разрабатываться законопроекты по реинтеграции Донбасса

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96858 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104193 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130129 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109258 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129532 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101758 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102479 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104338 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102018 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Арахамия уточнил, когда будут разрабатываться законопроекты по реинтеграции Донбасса

Арахамия уточнил, когда будут разрабатываться законопроекты по реинтеграции Донбасса

Киев  •  УНН

 • 13456 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Для проведения больших изменений по реинтеграции Донбасса необходимо дождаться выводов по нормандскому процессу, а потом уже разрабатывать необходимые законопроекты. Об этом во время пресс-конференции во вторник заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас движемся в рамках Минского процесса. Он был перезагружен, где-то год назад, и сейчас он немного корректируется благодаря команде Президента, благодаря Министерству реинтеграции и с точки зрения законодательных актов, мы действительно сейчас ждем, какие будут договоренности в нормандской формате, и затем будем выносить это в зал. Недавно мы приняли законопроект, который позволяет всем детям, перемещенных с временно оккупированных территорий или Крыма, без экзаменов быть зачисленными в очень широкий перечень ВУЗов для того, чтобы мы забирали этих детей, чтобы они переезжали в Украину и работали в Украине", - отметил Арахамия.

Кроме того, по его словам, военно-гражданским администрациям предоставлено больше полномочий для решения большого количества вопросов.

"Во-вторых, Станица Луганская, мост, очень много вопросов, которые мы дерегулировали для того, чтобы они могли получать все документы быстрее и без очередей на местах. Для этого мы предоставили больше полномочий военно-гражданским администрациям. Что касается больших изменений, то мы ждем выводов по нормандскому процессу, потом будем об этом разрабатывать инструментарий в виде законопроектов", - добавил глава фракции.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения, подписанные более пяти лет назад, больше не отражают реалий на востоке Украины и требуют модификации.

Добавим, что Резников выражал убеждение, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в августе.

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