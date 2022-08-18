Зеленський у Львові відвідав Національну академію Сухопутних військ, викладачі якої захищали підступи до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Львівської області відвідав Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де поспілкувався з колективом академії. Про це УНН повідомляє з посиланням на трансляцію виступу.
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“Ви знаєте, хто наш ворог, на що він здатний. Ви знаєте, що ми робимо абсолютно все для перемоги в цій війні. Ви знаєте, що й після нашої перемоги цей сусід України не зникне”, – сказав Голова держави під час промови.
Деталі
Він наголосив, що ЗСУ та всі, хто може ефективно захищати нашу державу на полі бою, є й залишатимуться фундаментом безпеки українського народу.
“А патріотичний, освічений, компетентний і просто порядний офіцер є й завжди буде центральною фігурою в системі оборони української державності”, – зазначив Президент.
Володимир Зеленський зауважив, що від якості навчання офіцерів та рівня викладачів великою мірою залежить життя солдатів і результат бойових дій. Він наголосив, що за роки незалежності в Національній академії Сухопутних військ було підготовлено понад 10 тис. висококласних фахівців для ЗСУ, а за час війни понад 1,5 тис. випускників і викладачів закладу відзначені державними нагородами. 32 офіцери були удостоєні звання Героя України, дев’ятеро з них – посмертно.
«Україна завжди пам'ятатиме своїх воїнів, своїх героїв, які віддали життя за свободу нашого народу», – сказав Глава держави.
Зеленський висловив особливу подяку викладачам, які з перших днів повномасштабного вторгнення росії увійшли до складу зведених стрілецьких батальйонів, сформованих на базі академії, та хоробро захищали підступи до Києва.
«Ефективна оборона Києва стала однією з героїчних сторінок історії академії та надихатиме майбутні покоління українських курсантів, які навчатимуться саме тут, у місті Лева, у соборній, вільній і незалежній Україні», – наголосив він.
Наприкінці зустрічі з колективом закладу Президент вручив викладачам і курсантам державні нагороди.
Доповнення
Сьогодні, 18 серпня, у Львові відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського, лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерреша.
Для Ердогана одна з основних цілей зустрічі, як зазначає газета Yeni Şafak, – посадити Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна за стіл переговорів.