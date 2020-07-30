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Зеленський сподівається, що "адаптивний карантин" допоможе побороти пандемію в Україні

Зеленський сподівається, що "адаптивний карантин" допоможе побороти пандемію в Україні

Київ • УНН

 • 12552 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. "Адаптивний карантин" може стати більш дієвим для контролю поширення коронавірусної інфекції в країні. Про це повідомили під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.

"Сподіваюся, що "адаптивний карантин" справді буде більш дієвим, коли ми зможемо підбирати відповідні заходи контролю стосовно кожного населеного пункту. Головне – максимальна локалізація розповсюдження інфекції. Ми мусимо уникнути пікових навантажень", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що зараз фіналізується узгодження співпраці з правоохоронними органами, які допомагатимуть впроваджувати епідеміологічний контроль за правилами адаптивного карантину.

"Сподіваюся, що це буде найбільш ефективний спосіб", – зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, уряд продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами — тепер регіони України ділитимуться на "зони", залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

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