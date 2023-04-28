Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, передає УНН.
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"Розповів про трагічні наслідки чергового обстрілу українських міст ракетами та безпілотниками, в результаті якого загинули мирні мешканці, у тому числі й діти. Детально обговорили ситуацію, що склалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції. Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично", - повідомив Голова держави.
Він висловив переконання, що в умовах війни з росією Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС.
Додамо
Сьогодні в Україні з офіційним візитом перебувають президенти Чехії та Словаччини.
Володимир Зеленський обговорив з президентом Чехії Петром Павелом та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, як зупинити росію та притягти до справедливої відповідальності всіх російських терористів і вбивць.