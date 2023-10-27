Зеленський провів нараду щодо готовності укриттів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду, щодо готовності укриттів. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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“Провів нараду щодо укриттів — забезпечення їхньої готовності й доступності для людей. Ті завдання, які ставилися, ті результати, які досягнуті. Проведено повну ревізію всіх укриттів в Україні”, — заявив Президент.
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Зокрема, очільник держави відзначив роботу спеціального сайту, на якому українці можуть бачити стан укриттів по всій країні. Зокрема, з допомогою нового інтернет-ресурсу можна ще й відслідковувати стан робіт з укриттями. Контролем займається Мінстратегпром, — зазначив Зеленський.
На думку Володимира Зеленського, на місцевому рівні у більшості регіонів поставилися відповідальніше до питання про укриття. Та підкреслив, що робота у цьому напрямку повинна продовжуватися й надалі.
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Додатково
У жовтні в онлайн-сервіс державних послуг “Дію” додали карту з Пунктами незламності. Там можна знайти найближчий до себе Пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут.