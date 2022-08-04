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Зеленський призначив Янушевича головою Херсонської ОДА

Зеленський призначив Янушевича головою Херсонської ОДА

Київ • УНН

 • 171430 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ № 553/2022, розміщений на сайті глави держави.

Цитата

"Призначити Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації", – ідеться в указі.

Деталі

Президент України вручив Янушевичу службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону.

Зеленський також наголосив, що Херсонщина неодмінно буде звільнена від російських окупантів, а колаборанті притягнуть до відповідальності.

Довідка

Ярослав Янушевич народився 1978 року у Києві. У 2000 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність "фінанси"), у 2009 році – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність "правознавство") та Національну академію державного управління при Президентові України ("управління суспільним розвитком"), є доктором юридичних наук.

З 1996 року Янушевич працював на різних посадах у Державній податковій інспекції Києва, з 2001-го – у Державній податковій адміністрації України.

У 2006-2007 роках був заступником голови ДПАУ. З 2011 до 2013 року – заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013-му обіймав посаду генерального директора ДП "Документ". У 2013-2014 роках – заступник голови Державної фінансової інспекції України.

З 2014 року до 2016-го – виконавчий директор підприємства "Український державний центр радіочастот".

З 2016 року – радник генерального директора ДП "Український державний центр радіочастот".

Заслужений економіст України, повний кавалер ордена "За заслуги".

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