Зеленський привітав Токаєва з перемогою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав в листі Касим-Жомарта Токаєва з перемогою на президентських виборах, повідомляє УНН з посиланням на NUR.KZ.
Президент України Володимир Зеленський привітав Касим-Жомарта Токаєва з перемогою на президентських виборах у Казахстані, від свого імені та від імені українського народу.
Зеленський адресував президенту Казахстану слова привітання, та відмітив, що вибравши його, виборці показали йому довіру і цим самим підтвердили його авторитет.
Український президент зазначив, що сподівається на те, що суверенітет і територіальна цілісність наших країн будуть взаємно підтримуватися, а співпраця поглибиться.
Також Зеленський запросив Токаєва відвідати Україну, аби в подальшому візит казахстанського президента став імпульсом для розвитку відносин між країнами.
"У висновку Зеленський побажав новому казахстанському президенту здоров'я і успіхів, а його народу - миру і процвітання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Токаєв вступив на посаду президента Казахстану.