Зеленський поділився своїм фото в соняшниках у привітанні аграріїв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав працівників сільського господарства з професійним святом, супроводивши привітання світлиною, де він на соняшниковому полі, передає УНН.
Президент у привітанні висловив думку, що "наша країна не розкрила всього величезного потенціалу сільськогосподарської галузі".
"Поштовхом для її розвитку стане відкриття ринку землі та впровадження новітніх технологій", - вважає Зеленський.
При цьому він вказав, що сільське господарство формує близько 14% ВВП України.
Додамо, День працівників сільського господарства - професійне свято працівників сільського господарства, підприємств з переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних, водогосподарських та обслуговуючих підприємств і організацій агропромислового комплексу України. Відзначається щорічно у третю неділю листопада.