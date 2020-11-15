Зеленський поділився своїм фото в соняшниках у привітанні аграріїв

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав працівників сільського господарства з професійним святом, супроводивши привітання світлиною, де він на соняшниковому полі, передає УНН.

Президент у привітанні висловив думку, що "наша країна не розкрила всього величезного потенціалу сільськогосподарської галузі".

"Поштовхом для її розвитку стане відкриття ринку землі та впровадження новітніх технологій", - вважає Зеленський.

При цьому він вказав, що сільське господарство формує близько 14% ВВП України. 

Додамо, День працівників сільського господарства - професійне свято працівників сільського господарства, підприємств з переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних, водогосподарських та обслуговуючих підприємств і організацій агропромислового комплексу України. Відзначається щорічно у третю неділю листопада.

Українські Національні Новини

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