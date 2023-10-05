Зеленський побував на аудієнції у короля Іспанії Філіпа VI: що відомо

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"Аудієнція у Його Величності Короля Іспанії Філіпа VI. Дякую Королю Філіпу, королівській родині Іспанії та всьому іспанському народові за незмінну підтримку України.

Цінуємо допомогу з боку Іспанії, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення держави-агресора, в боротьбі України за наші спільні європейські цінності", - написав Зеленський у Telegram.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія передасть Україні 6 пускових установок ЗРК Hawk, Німеччина працює над передачею додаткової системи Patriot.