Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Про це йдеться в картках законопроєктів, повідомляє УНН із посиланням на портал Верховної Ради.
Деталі
Президент підписав постанову № 9532 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та № 9533 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"
Вони відповідно почнуть діяти після закінчення терміну дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації - з 18 серпня.
Нагадаємо
27 липня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації.
27 липня Верховна Рада України на засіданні продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.