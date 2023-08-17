Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб

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Президент підписав постанову № 9532 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та № 9533 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"

Вони відповідно почнуть діяти після закінчення терміну дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації - з 18 серпня.

Нагадаємо

27 липня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації.

27 липня Верховна Рада України на засіданні продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.