Зеленський обговорив лібералізацію візового режиму з послом Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Під час передачі вірчих грамот посла Канади Лариси Галадзи Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади та готовність української сторони втілювати необхідні для цього реформи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.
Глава держави також наголосив, що поглиблення відносин особливого партнерства з Канадою має пріоритетне значення для України.
Зеленський висловив вдячність уряду Канади за дієву підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, важливу безпекову допомогу, а також лідерство у консолідації міжнародних зусиль для сприяння реформам у нашій країні.
Президент відзначив необхідність подальших кроків з метою розвитку двосторонньої торгівлі та інвестиційної співпраці, зокрема розширення дії українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю.
Володимир Зеленський підтвердив запрошення прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо відвідати Україну з офіційним візитом.
Нагадаємо, посли Греції та Канади передали Зеленському вірчі грамоти.